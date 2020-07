Barcellona, Bartomeu: “Siamo sempre noi i favoriti”

Parla Bartomeu, il presidente del Barcellona

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Ecco quanto dichiarato:

“Il Barcellona è sempre favorito, in ogni competizione. Anche in Champions League sarà così, soprattutto conoscendo lo spirito dei nostri ragazzi. E’ il momento giusto per dare dimostrazione di talento e ambizioni, negli ultimi giorni abbiamo fatto molta autocritica e questo credo possa aiutarci per rinnovare le energie in vista della Champions League”.

