Attacco da Barcellona

Attraverso le pagine del quotidiano Sport, arriva un attacco al Napoli. “Il VAR ha vinto la partita”, questo quanto si legge sull’edizione di oggi. Sempre sul quotidiano spagnolo, si analizza il momento che stanno attraversando gli azzurri. In vista della sfida tra Barcellona e Napoli valida per gli ottavi di Champions League, in Spagna si comincia ad attenzionare quelle che sono le prestazioni dei ragazzi di Gattuso.

