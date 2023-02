Sky Sport – Spal, Massimo Oddo pronto: oggi può già scendere in campo.

La Spal non ha ancora ufficializzato il suo arrivo, ma Massimo Oddo sarà il nuovo allenatore della quadra. Salvo sorprese dell’ultimo minuto l’avventura di Daniele De Rossi sembra essere giunta al capolinea. Secondo il canale tv, l’ex tecnico del Pescara e Padova quest’oggi pare essere già pronto a scendere in campo, per dirigere il suo primo allenamento con la formazione estense.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fischio finale al Ferraris: 0-0 tra Sampdoria e Inter

Spalletti: “Siamo forti, ma se nonci mettiamo tutto arrivano le difficoltà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terrorismo di matrice fascista in Sardegna, blitz dei carabinieri