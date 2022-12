Moggi shock: “Calciopoli inventata, stavolta la Juve si è incolpata da sola”

Luciano Moggi commenta l’inchiesta Prisma

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera. Nel corso del suo intervento ha parlato dell’inchiesta Prisma, paragonandola a Calciopoli.

Queste le sue parole:

“Mentre Calciopoli è stato inventata, questa vicenda è una cosa per cui la Juventus si è incolpata da sola. Sono state fatte delle dichiarazioni, che presentano della colpe di alcuni amministratori, come, per esempio, Stefano Bertola, che, anziché fare le battute, poteva guardare attentamente come facevamo io e Giraudo nell’amministrazione e non andare a ruota libera, provocando tutti gli ammanchi che ci sono stati.

La prima colpa è soprattutto degli amministratori e, in modo particolare di Bertola. E si permette anche di fare lo spiritoso: io mi nasconderei, se fossi in lui. Quando fa riferimento a me con battute del tipo ‘Moggi Moggi magia’, significa che Moggi non faceva magie assolutamente. Le mie plusvalenza erano vere, perché ero capace di prendere un giocatore a 5 miliardi e di venderlo a 80, come nel caso di Pippo Inzaghi. Per non parlare poi di Zidane, preso a 5 miliardi e rivenduto a 150. Questo Bertola guadagnerebbe un’occasione, stando zitto”

