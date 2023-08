Napoli-Lindstrom, ci sono due opzioni relative al suo arrivo

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli ci sarebbe anche Jesper Lindstrom, attaccante dell’Eintracht Francoforte.

Il Napoli vorrebbe portare Jesper Lindstrom in maglia azzurra. L’esterno dell’Eintracht Francoforte è visto come l’alternativa principale per sostituire Hirving Lozano.

Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“La coppia Meluso-Micheli lavora. Osserva, dialoga, ci prova con l’Eintracht per Lindstrom, un jolly delle fasce per il tridente che all’occorrenza fa anche il trequartista alle spalle della punta: può arrivare subito oppure a gennaio. Lindstrom sventola la bandiera italiana. Strano ma vero, è accaduto ieri a mezzo social. Un grande classico: Jesper, 23 anni e due stagioni in Bundes alle spalle, l’ha postata su Instagram e ha innescato curiosità. Un corteggiamento datato, un obiettivo individuato da tempo. Ma la storia non è ancora bollente come quella di Gabri Veiga: ieri ha giocato titolare e lo ha fatto per 84 minuti. Però sa che l’affare potrebbe farsi subito, come vuole il club azzurro: per cominciare la stagione insieme o magari per rivedersi tra qualche mese.”

