Demme vicino all’Hertha Berlino, la richiesta del Napoli

Il centrocampista del Napoli Diego Demme potrebbe lasciare il club azzurro per iniziare una nuova avventura all’Hertha Berlino.

Diego Demme potrebbe presto salutare il Napoli e vestire la maglia dell’Hertha Berlino. Il club tedesco ha infatti manifestato d tempo un interesse nei suoi confronti; dal canto suo il Napoli avrebbe abbassato la richiesta.

Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“Diego Demme ha scelto di giocare con l’Hertha Berlino. Il calciatore ha trovato l’accordo con il club tedesco riducendosi drasticamente l’attuale ingaggio. Un gesto importante ma che non sblocca la trattativa perché le due società non hanno ancora trovato la quadratura sulle cifre. Demme ha accettato un triennale da 1.5 milioni netti. L’Hertha Berlino gli darà anche la fascia da capitano. La valutazione iniziale del cartellino da parte del Napoli è crollata. Qualche mese fa, gli azzurri chiedevano 6 milioni. Adesso siamo a 1.5 milioni. Un segnale d’apertura importante, ma non ancora decisivo per chiudere l’affare.”

