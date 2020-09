Under, Napoli: sondaggio da parte dell’Everton sul giocatore

Su Cengiz Under, obbiettivo di mercato degli azzurri, pare essere piombato anche l’Everton di Ancelotti

A riportare dell’interesse dei Toffees per Under è Il Corriere dello Sport

Si complica la pista Under per il Napoli. Da come riporta il Corriere dello Sport pare ci sia stato un sondaggio da parte dell’Everton, allenato dall’ex Mister azzurro Carlo Ancelotti, per l’esterno di proprietà della Roma. Il quotidiano sportivo fa sapere che la trattativa tra Napoli e Roma è ancora in corso, con la squadra azzurra che avrebbe individuato nel turco l’erede di Jose Callejon.