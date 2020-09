Incredibile Napoli: trattativa Veretout ostacolata… da Hysaj

Il Napoli ha come pallino Veretout ma la trattativa stenta a decollare.

Tra le motivazioni, sembrerà paradossale, c’è anche Hysaj. Il terzino albanese, infatti, ha lo stesso procuratore del centrocampista giallorosso ed è in scadenza. Attualmente, però, non si riesce a raggiungere un accordo per il prolungamento.

La società partenopea, dal suo canto, ha già comunicato che, nel caso, resterà fino a fine contratto, correndo il rischio di perderlo a parametro zero.

La cosa, ovviamente, non fa piacere al suo assistente che, pertanto, non vede di buon occhio il trasferimento del francese.

A riportare la notizia è Il Mattino.

