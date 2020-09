Il Napoli si tutela: individuato il sostituto in caso di partenza di Meret

Resta ancora incerto il futuro di Alex Meret.

Il Napoli vorrebbe tenere il giovane portiere, considerato il futuro della squadra ma, allo stesso tempo, il calciatore vorrebbe garanzie circa il posto da titolare. Mister Gattuso, infatti, gli preferisce Ospina a differenza di quanto avvenuto in passato.

Per questo, non è scontata la sua permanenza, magari andando via in prestito. Per questo il Napoli si guarda intorno e, come riportato dal, Corriere del Mezzoggiorno, si starebbe cautelando sondando Joronen del Brescia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Koulibaly chiede chiarimenti sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB