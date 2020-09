Calciomercato, il Napoli ha Sokratis in pugno

Sokratis sempre più vicino

Sokratis Papastathopoulos secondo quanto riportato da Sportitalia, è sempre più vicino l’azzurro. Nel corso dello speciale calciomercato, Alfredo Pedullà ha dato importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli protagonista dei prossimi giorni di mercato: Sokratis in dirittura d’arrivo. Se esce Ghoulam si punta Boga e Veretout che sono i due obiettivi azzurri. Tutino è al centro di un intrigo di mercato con il Lecce che ha strappato il si del giocatore. Il Napoli ha in pugno Papastathopoulos e potrebbe anche prendere due difensori centrali. Ma prima la definizione dell’affare Koulibaly, per potersi poi concentrare su Veretout e Boga”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Incredibile Napoli: trattativa Veretout ostacolata… da Hysaj

Il Napoli si tutela: individuato il sostituto in caso di partenza di Meret

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India, supera i 4 milioni di contagi, 86.000 in 24 ore