Napoli-Union Berlino, Di Lorenzo: “Dispiace, il pareggio non ci sta”

Giovanni Di Lorenzo, difensore e Capitano del Napoli, ha commentato il pareggio degli azzurri contro l’Union Berlino.

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al pareggio tra Napoli ed Union Berlino.

Di seguito quanto dichiarato:

“Il vantaggio andava gestito meglio, abbiamo battuto questo angolo velocemente e non eravamo in posizione. Non si può prendere quella ripartenza. Si è trattato di un episodio e queste partite si decidono proprio con gli episodi. Il pareggio non ci sta, ci dispiace per i nostri tifosi perché anche oggi in casa nostra non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Adesso però faremo di tutto nelle ultime due gare di Champions per portare a casa la qualificazione. Anche durante l’andata fu difficilissimo sbloccare il match. Qui ci siamo riusciti già nel primo tempo, poi dovevamo gestire meglio il tutto. La prestazione secondo me c’è stata, ora dobbiamo guarda avanti alle prossime partite. Ci dispiace perché anche questa sera i tifosi sono stati eccezionali, ci hanno spinto fino alla fine. Sono sicuro che torneremo presto a vincere in casa e a gioire tutti insieme.”

