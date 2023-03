Big in bilico, le permanenze in dubbio: da Ndombele a Zielinski

In casa Napoli si comincia a pensare al futuro, e non è scontata la permanenza di alcuni giocatori. A partire da Zielinski e Lozano, eventualmente liberi a parametro zero nel 2024 e ci sarà da riflettere sul possibile riscatto di Ndombele. Altra situazione accantonata, per il momento, è quella di Demme che già a gennaio aveva espresso il desiderio di essere più partecipe in campo. In più saranno inevitabili offerte da capogiro per Osimhen da parte delle big europee.

Fonte foto: Instagram @ndombele_22