Repubblica – Kvara ed Osi uniti per un sogno: obiettivo Scudetto e poi Pallone d’Oro!

L’edizione odierna del quotidiano racconta il sogno dei due bomber del Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia. Esordisce con “attenti a quei due: insieme stanno regalando lo Scudetto al Napoli e non solo”. Tuttavia c’è di più, difatti i due talenti, in caso di eventuale qualificazione per la finalissima di Champions ad Istanbul, potrebbero ambire ad un altro obiettivo personale, ovvero scalare le posizioni per la lotta al Pallone d’Oro. Entrambi sono considerati i migliori talenti emergenti del calcio in Europa. E insomma, niente è impossibile.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis pronto a blindare Spalletti

Gattuso: “Orgoglioso di avere allenato il Napoli, non verrò per lo scudetto per un motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Reddito di cittadinanza, denunciati 267 percettori a Catania