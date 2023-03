Gattuso: “Orgoglioso di avere allenato il Napoli, non verrò per lo scudetto per un motivo”

Gattuso, ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare del suo trascorso in azzurro

Notizie Napoli calcio – Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, ha parlato nel corso di “Radio Anch’io lo Sport” su RadioRai.

Le parole di Gattuso sul Napoli attuale e sul suo trascorso da tecnico dei partenopei:

“Se mi aspettavo questa esplosione di Osimhen dopo averlo allenato a Napoli? Sì, perché è stato anche pagato tanto. Aveva fatto bene al Lille e devo dire che è stato molto bravo Giuntoli a farlo arrivare a Napoli e non è stato facile. Io l’ho perso per diversi mesi per situazioni extra campo e abbiamo sofferto la sua assenza. È velocissimo ed è molto tecnico, un giocatore incredibile. Questo Napoli non è solo Osimhen. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio”.

Cosa penso di Kvaratskhelia? Sembra di rivedere Best. Fa delle cose incredibili, con una leggerezza incredibile. È una squadra che mi entusiasma molto, che gioca un calcio da sogno”.

“Se andrò a Napoli per festeggiare lo scudetto? Io sono un tipo particolare, i meriti se li deve godere l’artefice e non mi piace festeggiare dove non ho fatto nulla. Sono contento perché ho allenato diversi giocatori che sono attualmente al Napoli. Sono orgoglioso di essere stato allenatore del Napoli”.

