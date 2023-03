Nuova inchiesta Juventus aperta dalla Procura di Cagliari: i fatti

La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per una cessione dalla Juventus al Cagliari

Nuova inchiesta sulla Juventus aperta dalla Procura di Cagliari, per la cessione di Cerri dalla società bianconera al Cagliari. La notizia è dell’ultima ora ed è stata diffusa dalle agenzie di stampa. Alberto Cerri, attaccante italiano classe ’96, fu acquistato dalla Juventus nel luglio 2015 e ceduto subito in prestito al Bari il mese successivo.

Il 15 luglio 2015 viene ingaggiato dalla Juventus, che però, il successivo 21 agosto, lo gira in prestito al Cagliari, appena retrocesso in Serie B. Nel 2018 fu poi ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro e ufficialmente riscattato l’anno successivo. Adesso la Procura di Cagliari proverà a vederci chiaro su questo trasferimento.

