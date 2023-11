Napoli-Union Berlin, la probabile formazione azzurra

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha provato ad anticipare la formazione del Napoli per la sfida contro l’Union Berlin.

Domani pomeriggio il Napoli sfiderà l’Union Berlin allo Stadio Diego Armando Maradona. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riprtato la probabile formazione azzurra attraverso il suo sito ufficiale.

“In porta ci sarà il solito Meret. I terzini saranno capitan Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra, separati da Rrahmani e Natan come difensore centrali. Il brasiliano è in vantaggio su Ostigard, che è rimasto in campo per tutta la durata della partita contro la Salernitana. A centrocampo nessuna variazione, con il terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Raspadori al centro.”

Fonte foto: Flickr.com

