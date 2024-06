La Gazzetta dello Sport – Marin, c’era anche il Milan ma Manna può chiudere in giornata

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Rafa Marin. Il giocatore, seguito anche dal Milan, potrebbe diventare a breve un tesserato azzurro. Questo è quanto riportato: “Su Marin c’era anche il Milan, ma per il club rossonero non rappresentava una priorità come lo è oggi per il Napoli. Per questo Manna spinge per chiudere in fretta e anticipare la concorrenza.

Già in giornata potrebbe esserci un blitz per la fumata bianca. Si lavora sulla formula: il Real Madrid vorrebbe tenere il controllo del giocatore, cosi l’affare potrebbe definirsi con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. II Napoli ha fretta, oggi Conte potrebbe abbracciare il primo difensore”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ugolini: “Kvara ha parlato con Conte. Diventerà il più pagato del Napoli, queste le cifre”

Di Lorenzo-Napoli, Romano: “A oggi impossibile, ma la situazione potrebbe sbloccarsi dopo l’Europeo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi