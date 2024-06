Di Lorenzo-Napoli, le parole di Romano

Di Lorenzo-Napoli, le ultime sul futuro del capitano azzurro arrivano da uno dei massimi esperti di mercato, Fabrizio Romano, che è intervenuto a Kick Off:

“Lui e il Napoli? Non penso ci sia possibilità di andare avanti assieme, la linea è questa a oggi. Si deve sbloccare in un secondo momento la situazione, post-Europeo: l’interesse della Juve c’è, ma non è il solo e non è una cosa garantita vederlo alla Juve ecco”.

