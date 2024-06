Amichevoli Napoli a Castel di Sangro

Amichevoli Napoli a Castel di Sangro- Le ultime novità sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro le annuncia Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. Di seguito le dichiarazioni del giornalista:

“Il Napoli lavora e prepara la stagione, tra poco meno di un mese sarà a Dimaro-Folgarida e a seguire a Castel di Sangro. Per quanto riguarda questo secondo ritiro, mercoledì tutto lo staff di Antonio Conte sarà in Abruzzo per i consueti sopralluoghi nelle strutture che ospiteranno il Napoli. Possibile una struttura alberghiera vicino lo stadio Patini di Castel di Sangro, almeno per una parte dello staff. Le date ufficiali sono dal 25 luglio al 10 agosto, ma di mezzo c’è la Coppa Italia e si sta lavorando per anticipare arrivo e partenza dal 24 luglio a pranzo al 9 agosto.

Lo stadio Patini ospiterà tre amichevoli internazionali. Il 28 luglio il Napoli affronterà l’Adana Demirspor, il 31 luglio sarà la volta del Brest, terzo nell’ultima Ligue 1 dietro PSG e Monaco, e infine il 3 agosto contro il Girona, terzo in Liga, queste ultime due entrambe qualificate alla prossima Champions League.”

