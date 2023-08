Zielinski ha scelto Napoli, spunta la cifra del rinnovo

Il Corriere dello Sport si focalizza sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski e sul rinnovo che dovrebbe firmare a breve.

Piotr Zielinski firmerà a breve il rinnovo del suo accordo con il Napoli. Di recente il giocatore è stato accostato all’Arabia Saudita più volte, in quanto l’Al Ahli ha manifestato un interesse nei suoi riguardi. Alla fine però la scelta di Piotr Zielinski è ricaduta sul club azzurro, e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il prolungamento del suo contratto sarà fino al 2027 e guadagnerà 3 milioni di euro a stagione.

“Zielinski ha voluto fortemente restare a Napoli. I soldi dell’Arabia Saudita non gli hanno fatto venire nemmeno per un minuto la voglia di mollare. Per lui adesso si aprono le porte per un prolungamento contrattuale fino al 2027 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. Anche qui il polacco ha fatto un gesto d’amore riducendosi l’ingaggio attuale da oltre 4 milioni di euro netti.”

Fonte foto: Flickr.com

