Il Napoli punta su Kepa, lo spagnolo pronto a ridursi l’ingaggio

Il Napoli non molla Kepa

Il Napoli non sembra aver smesso di pensare a Kepa, portiere spagnolo di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe deciso di puntare su Kepa. L’ostacolo maggiore è l’alto ingaggio che percepisce al Chelsea, ma il giocatore avrebbe fatto capire che è disposto anche a ridurre le sue pretese economiche. Dopo due stagioni sottotono, è deciso a rimettersi in gioco e Napoli potrebbe essere un’opportunità in tal senso. Il club azzurro, visto anche gli ottimi rapporti con il Chelsea, potrebbe richiederne il prestito con parte dell’ingaggio a carico proprio dei londinesi.

