Kim Napoli: retroscena sulle visite mediche a Villa Stuart

Notizie Napoli calcio. Kim Min-Jae è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale coreano ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart e a tale proposito oggi la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena sulle visite. Ecço quanto si legge:

Ieri ha brillantemente superato le visite mediche alle quali è stato sottoposto a Villa Stuart dopo che si erano finalmente sbloccate le trattative per il suo trasferimento in maglia azzurra. Risolte le ultime questioni fiscali e burocratiche, Kim si è imbarcato di buon’ora dal Portogallo in direzione Roma ed ha trovato ad accoglierlo il medico sociale del club, Raffaele Canonico, allertato praticamente all’alba e che ha predisposto in fretta la macchina organizzativa.

Ha impressionato anche durante le visite mediche evidenziando grande forza fisica ed esplosività. Del resto, sono proprio queste le caratteristiche che hanno convinto il Napoli a scegliere lui per raccogliere la pesante eredità di Kalidou Koulibaly.

