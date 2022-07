Simeone-Napoli, trattativa aperta: pronto un contratto triennale. I Dettagli

Simeone-Napoli, trattativa aperta

Calciomercato – Simeone-Napoli trattativa aperta, il club partenopeo continua a trattare per l’acquisto di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona. Questo è quanto scrive il Corriere di Verona:

Resta apertissima la trattativa con il Napoli per Giovanni Simeone. Un affare che per prendere quota attende solo che Andrea Petagna sia ceduto dalla società azzurra al Monza. Al riguardo, Adriano Galliani non ha fretta: in attacco, la squadra brianzola ha già diversi giocatori, per cui l’ad dei brianzoli non accelera.

Il Napoli ha pronto un contratto triennale per Simeone. Al Verona, una cifra tra i 16 e i 17 milioni, ma resta da discutere la formula: la quadra può arrivare con un prestito con obbligo di riscatto. Per Antonin Barak , invece, qualsiasi valutazione sarà fatta dal Napoli solamente dopo l’eventuale partenza di Piotr Zielinski (su cui c’è il West Ham). A quel punto, le attenzioni si rivolgerebbero di nuovo sul ceco, già seguito nei mesi scorsi dal Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kim Napoli: retroscena sulle visite mediche a Villa Stuart

Osimhen: “Napoli ancora forte, ora ci sono altri leader. Mercato? Ho parlato con ADL”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici