Il Napoli chiede informazioni su Nandez, la risposta del Cagliari

Il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno Cristiano Giuntoli si sarebbe informato sul centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez in merito ad un presunto arrivo al Napoli. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato al club azzurro, al contrario si è parlato più volte di un interesse verso l’uruguaiano. Sempre secondo il quotidiano il Cagliari sarebbe stato molto chiaro sulla formula dell’affare in caso quest’ultimo si dovesse concretizzare.

Di seguito quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno: circa la questione

“Giuntoli ha chiesto anche Nandez del Cagliari in prestito con diritto di riscatto, al momento la posizione del club sardo è irremovibile: l’uruguagio va via solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.”

Per il momento dunque le due parti sono ben distanti da trovare un accordo ideale per entrambi. La trattativa dunque non sia destinata a diventare concreta almeno per ora.

