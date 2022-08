Da Verona confermano, Simeone è vicinissimo al Napoli

Da Verona sono convinti, Simeone andrà al Napoli

Giovanni Simeone è sempre più vicino al Napoli, come riportato dal Corriere di Verona, l’attaccante argentino sarebbe ormai ad un passo dall’azzurro. Ci sarebbero da limare alcuni dettagli tra i due club, ma sembrerebbe che ormai l’intesa è vicina. Lo stesso quotidiano evidenzia come ci sia stata una vera rivoluzione in attacco, che oltre il Cholito, ha visto partire anche Caprari con destinazione Monza.

