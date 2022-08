Corriere dello Sport – Fabian-Psg condiziona la scelta di Spalletti: pronto Zielinski titolare.

Fabian Ruiz è a un passo dal Psg e nonostante l’imminente inizio del campionato, Luciano Spalletti è condizionato dalla trattativa in corso tra lo spagnolo e il club francese. Il quotidiano prova a dare una spiegazione, in merito alla decisione del tecnico azzurro.

“Il discorso vale anche per Fabian Ruiz, che è (veramente) a un niente dal Psg: la questione si può risolvere in fretta oppure leggermente più in là, perché il mercato aperto sino al primo settembre, tra le proprie storture, concede la possibilità di riflettere, però un allenatore ha il dovere di avere gente libera mentalmente. Fabian sta bene ma sta meglio Zielinski, che ha detto no al West Ham ed è deciso a giocarsi le proprie chanches nel Napoli: nel centrocampo a tre, attualmente quello probabile, gli toccherebbe il ruolo che meglio gli sta addosso, e quindi l’ipotesi che tocchi a lui va contemplata”.

