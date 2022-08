Supercoppa Uefa: il Real Madrid vince per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte

Ennesimo successo europeo per il Real Madrid

Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea battendo 2-0 l’Eintracht Francoforte. I Blancos aprono le marcature con Alaba al 38′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Benzema serve sul secondo palo Casemiro che colpisce di testa verso l’austriaco, l’ex bayern insacca il più facile dei tap in. Nella ripresa il solito Benzema chiude il match al 66′: grande accelerazione di Vinicius sulla fascia sinistra e cross basso per il l’attaccante francese che calcia di prima intenzione bruciando Trapp. Nuovo record per Carlo Ancelotti che diventa l’unico tecnico ad aver vinto 4 Supercoppe europee.

