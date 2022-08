Corriere dello Sport – Raspadori sì, Simeone traballa: il nuovo obiettivo è un mediano.

L’ipotesi Raspadori esclude Simeone, questa la novità fatta presente dal quotidiano questa mattina:

“Il Napoli non si è fermato, ha continuato a chiacchierare con il Verona per Simeone (27), che senza Raspadori arriverebbe (ma in prestito, 3, con diritto di riscatto) e che con il super-Jack però rischierebbe di rimanere fuori, vista la vastità del repertorio dell’attaccante del Sassuolo.

A quel punto, i soldi «accantonati» per il «cholito», finirebbero su un mediano destinato a sostituire Fabian Ruiz, uno che si chiami Ndombele (25) del Tottenham o Barak (27) del Verona o anche il costosissimo Szoboszlai (21) che racchiude in sé tutte le qualità per far perdere la testa. Che però è già impegnata – eccome – per Raspadori.”

