La Gazzetta dello Sport – Offerta a rialzo per Raspadori: 33 milioni cash al Sassuolo e bonus inclusi.

Il Napoli si muove in attacco. Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha formalizzato l’offerta al Sassuolo per portare Giacomo Raspadori in azzurro.

“Niente giocatori in cambio, ma una base di 28 milioni di euro, con 2 milioni di bonus legati alla qualificazione del Napoli in Champions (due volte nei prossimi cinque anni) e altri 3 milioni legati al rendimento dell’attaccante bolognese.

Al lordo è una proposta da 33 milioni. Bene, ora il Sassuolo è disposto a chiudere la pratica se la società campana tocca almeno quota 30 milioni in parte fissa e aggiunge altri 5 milioni di bonus. Insomma, la differenza è davvero di 2 milioni. Possibile, a questo punto, che l’affare non vada in porto? La giornata odierna appare decisiva, anche se dall’a.d. della società emiliana arriva la disponibilità ad aspettare ancora”.

