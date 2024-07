Sky – Hermoso, si inserisce anche l’Inter: ma non è la prima scelta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse delle squadre di Serie A, per Mario Hermoso. Non solo il Napoli, che lo tiene tra le prime scelte, proprio perché un’affare a parametro zero. Spunta anche l’Inter, che si inserisce nella trattativa, ma non lo considera una priorità.

Come riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri ritengono Hermoso una terza scelta. La prima è quella di puntare su un profilo giovane e di prospettiva, mentre il piano b, prevedere l’acquisizione di un giocatore in prestito. Qualora nessuna di queste due condizioni si dovessero verificare, allora la dirigenza chiederebbe il via libera a Oaktree per il giocatore a parametro zero, anche se la priorità è puntare su un obiettivo giovane.

