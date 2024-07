Corriere dello Sport – Osimhen convocato per Dimaro: ancora nessuna offerta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui prossimi impegni estivi del Napoli. Tra i convocati per il ritiro di Dimaro, c’è anche Victor Osimhen. L’affare per la vendita dell’attaccante non si infiamma, nessuna big europea ha avuto la forza economica di presentare un’offerta. Tuttavia De Laurentiis non perde le speranze, perché il 17 luglio inizierà il mercato in Arabia, e spera che qualche club possa pagare l’intera clausola (130 mln).

Intanto, Osimhen, sarà presente martedì alla corte di Conte, per svolgere due giorni di test fisici e atletici, prima di partire per Dimaro. Gli assenti in Val di Sole saranno i nazionali usciti agli ottavi degli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Questi giocatori saranno a disposizione direttamente il 25 luglio a Castel di Sangro. L’unico che dovrebbe rientrare più tardi è Mathias Olivera, poiché ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay, dove stanotte sfiderà il Brasile.

