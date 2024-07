Tuttosport – Buongiorno bidona ancora la Juve: “Non posso, non so più come ripetervelo”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Alessandro Buongiorno. Il talento del Torino è a un passo dal Napoli e l’inizio della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore di Conte. Il tecnico lo ha voluto fortemente per rafforzare il reparto difensivo, e negli ultimi giorni ha colto l’occasione per parlargli ancora telefonicamente.

È stato proprio il carisma del tecnico ad aver convinto Buongiorno ad avvicinarsi al Napoli. Soprattutto con il suo palmarés di successi ed esperienza, è riuscito a coinvolgerlo nel progetto ancor prima di iniziare.

Durante i giorni scorsi, anche l’Inter è spuntata mostrando il suo interesse, ma non ha la stessa liquidità del Napoli per poter pareggiare l’offerta. Lo stesso ds dell’Inter non ha voluto approfondire la situazione. Mentre giovedì la Juventus ci ha riprovato, ma il giocatore, come già nei giorni precedenti, ha ribadito un concetto importante: “Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo…”.

L’affare si chiuderà per 35 milioni più 5 di bonus, di cui 4 abbastanza facili.

