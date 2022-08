La Gazzetta dello Sport – Meret, ancora Napoli: potrebbe diventare il terzo portiere.

La situazione portieri in casa Napoli è ancora da sistemare. Le cose potrebbero cambiare drasticamente e, secondo il quotidiano, il risvolto potrebbe coinvolgere in negativo Alex Meret. Sirigu si ritroverebbe come secondo, e nel frattempo Giuntoli sarebbe alla ricerca del primo. Difatti, nella lista del Napoli ci sono ancora Kepa del Chelsea e Navas del Psg. Tuttavia, sarebbe questa la svolta negativa per Meret, che finirebbe ai margini e si ritroverebbe a ricoprire il ruolo di terzo. Da campione d’Europa con l’Italia, ritroverebbe anche Raspadori e lo stesso Sirigu.

