Petagna-Monza, non c’è il via libera di ADL: ecco perché

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sulla cessione di Andrea Petagna al Monza.

La trattativa riguardo la cessione di Andrea Petagna al Monza sembra attualmente bloccata. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno l’attaccante non avrebbe il via libera di Aurelio De Laurentiis. Il motivo ha a che fare con l’arrivo in azzurro di Giovanni Simeone che al giorno d’oggi si trova in una situazione di stallo. Napoli e Verona sembrano infatti non riuscire a trovare un accordo circa la formula da attuare: finché il tutto non si concretizza Petagna non potrà trasferirsi al Monza.

“Il giocatore ieri mattina si è allenato a Castel Volturno, non ha il via libera da De Laurentiis per trasferirsi al Monza perché l’assalto al Cholito non è ancora andato a segno. C’è l’ostacolo della formula, il Napoli insiste affinché il Verona accetti di cederlo in prestito con diritto di riscatto, senza che l’investimento per Simeone diventi un obbligo. È probabile che il Verona ceda al pressing di Giuntoli anche perché e non sembrano esserci all’orizzonte altre pretendenti per il Cholito.”

