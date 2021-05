Del Piero: “Rigore inesistente, è Cuadrado che fa fallo su Perisic”

Alessandro Del Piero sull’episodio chiave di Juve-Inter

Alessandro Del Piero, ex Juventus, attraverso i microfoni di Sky Sport ha commentato l’episodio del rigore a favore dei bianconeri che ha poi deciso il match. Ecco quanto dichiarato:

“Gli arbitri dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Perisic non fa niente, io lo vedo fermo, Cuadrado fa delle finte, ma è lì, è la gamba di Cuadrado che va verso di lui, il piede entra tra le sue gambe. Non è rigore, ma noi forse siamo di un altro calcio, non è rigore nessuno dei 3.”

