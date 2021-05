Fiorentina-Napoli, attenzione a Vlahovic: possiede tecnica e fisicità

Dusan Vlahovic sarà tra i giocatori presenti in Fiorentina-Napoli; il serbo potrebbe mettere in difficoltà gli azzurri.

Manca poco al fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli, gara valida per la trentasettesima giornata di campionato. Gli azzurri possono ancora sognare un posto in Champions, poiché se vincono si riprenderanno il quarto posto della classifica, occupato adesso dalla Juventus. Tuttavia gli azzurri devono concentrarsi nel migliore dei modi, poiché tra gli uomini viola che scenderanno in campo ci sarà Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha avuto modo di mostrare il suo talento nel corso di questa stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza proprio sulle sue qualità.

“Ha dimostrato di possedere capacità fisiche imponenti e di saperle abbinare ad una discreta tecnica individuale. Ha realizzato 21 reti nelle 35 presenze fin qui sommate e molte delle sue prodezze sono state determinanti per tirare fuori la Fiorentina dalla bagarre retrocessione. Pesante è stata la tripletta realizzata a Benevento, che ha spianato la strada ai viola verso una classifica meno compromettente.”

