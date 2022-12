Corriere dello Sport – Futuro Demme, la Fiorentina può essere la soluzione ideale.

Secondo le testimonianze del quotidiano, la situazione di Diego Demme sarebbe tutt’altro che decisa. Il Napoli non vorrebbe fare a meno di lui, anzi, non avrebbe la minima intenzione di privarsi di un giocatore valido, ma il ragazzo avrebbe nuovamente espresso il desiderio di voler giocare con maggior continuità, considerando che in questa prima parte di stagione ha giocato solamente 19 minuti, con tre presenze totali. La volontà sarebbe quella di trovare maggiore continuità altrove, e tra le varie destinazioni è spuntata la Fiorentina, che potrebbe essere la piazza ideale per trovare la sua dimensione.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

