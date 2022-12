Inter-Napoli, San Siro quasi sold-out: ecco quanti saranno i supporter azzurri

Inter-Napoli, San Siro quasi sold-out per la gara del 4 gennaio

Notizie Napoli calcio – Inter-Napoli si avvicina e segnerà la ripresa del campionato per gli azzurri di Spalletti. A San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, infatti è quasi sold-out come riportato da il Mattino:

Inter-Napoli dato spettatori

La carica dei 75mila al Meazza. Per il big match di mercoledì prossimo allo stadio di San Siro sarà tutto esaurito. Gli ultimi tagliandi sono stati venduti nelle scorse ore. Ma c’è da giurare che saranno tanti i napoletani – o meglio i tifosi del Napoli – che non vorranno mancare. La trasferta di Milano, per gli incidenti degli scorsi anni, è vietata ai residenti in Campania. Ma l’anello blu del Meazza, storico settore riservato agli ospiti, è andato anche’esso tutto esaurito. 4500 i biglietti venduti. Ma ci saranno tanti altri supporter azzurri, provenienti da tutto il Settentrione, come è abitudine, mischiati agli interisti.

