Khvicha Kvaratskhelia: età, biografia e vita privata del calciatore

Khvicha Kvaratskhelia è nato a Tbilisi (Georgia) il 12 febbraio 2001.Il talento georgiano è un calciatore del Napoli

Considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano. Khvicha Kvaratskhelia sta facendo impazzire la tifoseria azzurra. Nell’estate del 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Inoltre, è stato premiato per tre volte consecutive come calciatore georgiano dell’anno (2020, 2021 e 2022). Destro naturale , preferisce giocare sulla corsia di sinistra per accentrarsi e concludere o imbucare per i compagni di squadra. L’attaccante del Napoli è alto un metro e ottantatrè centimetri, pesa circa settanta chili ed ha occhi e capelli castani. Da bambino, oltre al calcio, Khvicha Kvaratskhelia giocava a tennis e basket. Poi ha scelto una solo strada, ma la passione per questi due sport gli è rimasta. L’Nba, in particolare, lo affascina: è tifoso di Stephen Curry e dopo il gol al Verona ha mimato il gesto del sonno proprio come fa il suo idolo. È il figlio di Badri Kvaratsxeliya, allenatore ed ex calciatore che, pur essendo nato in Georgia, scelse di rappresentare l’Azerbaigian a livello internazionale.

Rinnovo con il Napoli

L’assalto delle big inglesi e spagnole sul talentuoso attaccante georgiano hanno attivato la società azzurra, intenta a blindare il suo gioiello, infatti è pronto il rinnovo sino al 2028 con un cospicuo aumento dello stipendio, vincolo contrattuale che legherà Khvicha alla città campana per altri cinque anni.

Kvaratskhelia, vita privata

Khvicha Kvaratskhelia è fidanzato con una ragazza georgiana di nome Nitsa Tavadze. Nitsa studia Medicina all’università. Lei all’inizio non l’ha raggiunto a Napoli, ora è in Italia ad assisterlo.

Carriera

Khvicha Kvaratskhelia è cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tbilisi. Trova il primo gol da professionista con la maglia della Dinamo, siglando la rete del definitivo 1-0 contro la Shukura Kobuleti. Nel marzo 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Rustavi. L’esperienza col nuovo club dura appena una stagione, durante la quale mette a segno 3 gol in 18 presenze. Dopodichè si trasferisce al Lokomotiv Mosca in prestito fino al termine del campionato. Il 22 maggio il Lokomotiv vince la Coppa di Russia, contro l’Ural, nell’occasione Kvaratskhelia subentra durante i minuti finali della partita, conquistando così il suo primo trofeo in carriera. Il 1º luglio il club annuncia di non voler riscattare il giocatore. Il 6 luglio fa ritorno in Russia, firmando un contratto quinquennale con il Rubin. A luglio 2022 viene annunciato il suo passaggio a titolo definitivo con il Napoli scegliendo di indossare la maglia numero 77.

