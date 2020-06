JUVENTUS – Sarri al capolinea! Ecco chi sta seguendo il tecnico

Sarri-Juventus, avventura finita! Il tecnico avrebbe un’offerta importante

Maurizio Sarri nelle prossime settimane si gioca la sua permanenza alla Juventus. La sconfitta della Lazio e il pareggio dell’Inter fanno ben sperare per la conquista del nono titolo consecutivo. Oltre al campionato, c’è la Champions League ad agosto ed è proprio sul campo che il tecnico bianconero si gioca la permanenza sulla panchina bianconera. I dubbi sul tecnico si sono fatti largo dopo la sconfitta in Coppa Italia e non è da escludere un divorzio anticipato anche in caso di conquista dello scudetto.

LE CLAMOROSE VOCI DI MERCATO – Una squadra, però, sarebbe già pronta a mettere sotto contratto Maurizio Sarri per la prossima stagione. Secondo calciomercatoweb.it, si tratterebbe della Fiorentina di Rocco Commisso che metterebbe sul tavolo un ingaggio da sei milioni l’anno per riportare l’allenatore a ‘casa’. Il progetto del presidente della Viola si baserebbe sulla valorizzazione dei giovani in rosa, partendo proprio da talenti come Chiesa, Castrovilli e Vlahovic.

CONTENUTI EXTRA