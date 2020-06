Calciomercato Napoli, il Torino piomba su Petagna: la situazione

Domenica Andrea Petagna tornerà al San Paolo, lo farà ovviamente da rivale ma sarà un avversario speciale, avendo già firmato col Napoli. Il calciatore resterà in azzurro? L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il Benevento ha chiesto Llorente in prestito, Petagna, che domenica sarà al San Paolo da avversario, piace tanto al Torino ma il club granata dovrà vendere Verdi, Zaza e Iago Falque per presentare una proposta al Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto”.

Inutile dire che il tutto potrebbe sbloccare una possibile trattativa per Andrea Belotti. Il centravanti dei granata piace molto al Napoli e gli azzurri sono pronti a trattare con il Torino per provare a portare all’ombra del San Paolo il Gallo.