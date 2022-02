Tosto: “Berardi andrà via dal Sassuolo, il Napoli è in cima alle sue preferenze”

Vittorio Tosto su un possibile futuro di Berardi al Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex azzurro Vittorio Tosto, che ha parlato di un possibile futuro di Berardi a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Girano diverse voci di mercato, molto probabilmente a fine stagione le strade di Domenico Berardi e quelle del Sassuolo si separeranno. Io so per certo che tra le piazze italiane di calcio preferite da Mimmo, in cima alla lista c’è proprio il Napoli. Gli piacerebbe vestire la maglia azzurra, quando lascerà il Sassuolo. E’ molto probabile, dunque, che la prossima estate il calciatore lasci i neroverdi per approdare in azzurro. C’è questa possibilità concreto, penso si possa fare, dopo tanti anni in cui ha giocato nella piazza emiliana è arrivato anche il momento del grande salto”.

