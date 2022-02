Chiariello: “Gattuso preferiva Bakayoko a Lobotka”

Chiariello racconta un retroscena su Gattuso

Nel corso di una diretta social il giornalista Umberto Chiariello, ha svelato un retroscena legato alla gestione Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Quando c’era Rino, uno come Lobotka a Castel Volturno nemmeno lo riconoscevano più. Gattuso gli preferiva il palo della luce, Bakayoko, ma anche su altri calciatori non ci ha visto lungo. Lo stesso Giuntoli non sapeva più come interagire con lui, non si poteva parlare con Rino che è un gran testardo. Ecco perché, sbagliando, dicevo che doveva stracciare il tesserino”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tosto: “Berardi andrà via dal Sassuolo, il Napoli è in cima alle sue preferenze”

Cesarano: “Eliminerei volentieri il filo diretto con i tifosi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte cerca la ‘sponda’ di Grillo e ricompatta il M5s