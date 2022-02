Napoli-Verona, Gattuso mise troppa pressione ai giocatori

Napoli-Verona, si torna a parlare di quella serata

Il giornalista Umberto Chiariello nel corso di un intervento in diretta sui social, è tornato a parlare di cosa successe la sera di Napoli-Verona. Ecco quanto dichiarato:

“Voglio bene al tecnico calabrese perché umanamente non si discute, è un generoso, ha fatto tante cose belle per gli altri, come quando, qualche anno fa, tutelò economicamente i suoi collaboratori rinunciando ai soldi che gli spettavano. Come allenatore, a Napoli, invece ha dimostrato diversi limiti. E’ vero che ha avuto tanti problemi di famiglia e personali, di salute, ma è andato in confusione. I calciatori erano esausti dei suoi metodi, non ne potevano più. La partita col Verona, ad esempio, la caricò troppo, fece una pressione così forte durante la settimana che i calciatori ci arrivarono scarichi, questa è la verità. Anche lui giunse a quell’appuntamento molto scarico, nemmeno gridava in panchina, come suo solito”.

