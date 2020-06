Calciomercato Napoli, accelerata per il rinnovo di Zielinski: i dettagli

Sembrava un altro calciatore e non erano solo i capelli a trarre in inganno. Correva in modo diverso Piotr Zielinski contro il Verona, inseguiva la partita senza aspettare fosse lei ad invitarlo al ballo, come si fa con gli studenti timidi seduti in un angolo della festa. Il Napoli ora ha fretta, vuole rinnovare presto il suo contratto, le parti sono a buon punto, l’intesa c’è, manca l’ok definitivo per la fumata bianca, in ballo anche il discorso relativo alla clausola – non un dettaglio – ma la deadline è già stata fissata: la priorità, ora, è il prolungamento di Zielinski, più di ogni altro calciatore, eccezion fatta per Callejon ma solo per motivi legati alla tempistica.

Col Verona ha brillato, il polacco, in un ruolo inedito, quello di play offensivo, un po’ più avanti di Demme, non solo a sinistra, ovunque servisse, un giocatore universale delizioso palla al piede ma anche utile in fase passiva, un moto perpetuo che ha sfiorato il gol e corso fino alla fine, come non faceva da tempo, forse come non aveva mai fatto. Il suo unico limite, la personalità, vuoi vedere che sta per scomparire? A quel punto, eccovi servito il top-player del centrocampo.

