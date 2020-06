Giudice Sportivo, pesante stangata per l’Inter: tre turni Skriniar, uno Conte

Giudice Sportivo, pesante stangata per l’Inter: tre turni per Milan Skriniar più una multa di 10,000 euro ed un turno di stop anche per il tecnico Conte.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo, pesante stangata per l’Inter: tre turni di stop a Milan Skriniar e 10.000 euro di multa dopo il rosso ricevuto nella gara con il Sassuolo arrivato per doppia ammonizione, ma soprattutto per aver “rivolto al direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”. Un turno di stop anche per il tecnico Conte.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, addio anticipato di Callejon: ultima partita con la Spal

Calciomercato Napoli, accelerata per il rinnovo di Zielinski: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa dona a Unitalsi bicicletta per asta