Gli azzurri festeggiano la Coppa Italia, Callejon idolo dello spogliatoio [VIDEO]

Josè Callejon portato in trionfo

Dopo la vittoria in fianale di Coppa Italua contro la Juventus, i giocatori azzurri si sono ritrovati tutti a cena in un noto locale di Napoli per festeggiare il trofeo. Nel corso della serata, tutta la rosa azzurra ha intonato un coro dedicato a Callejon. Lo spagnolo vicino all’addio visto il suo contratto in scadenza, resta un punto cardine dello spogliatoio azzurro nel quale i nquesti anni è diventato fondamentale.

