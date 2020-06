Marek Hamsik: “Tifosi azzurri, siate fieri di Mertens, Insigne e Callejon”

Marek Hamsik ha un messaggio per i tifosi azzurri

Attraverso le pagine del quotidiano Il Mattino, l’ex capitano azzurro Marek Hamsik, nel corso di un’intervista, ha usato belle parole per i suoi ex compagni. Ecco quanto dichiarato:

“Dries è un giocatore e un uomo straordinario. So quanto ama la città e questa maglia. Lui è già un simbolo del Napoli e di Napoli. Lui è contento per questo record di gol e io sono contento che sia stato lui a superarmi. Lui è un simbolo, come lo è Insigne e come lo è anche Callejon. Napoli deve andare fiera di avere campioni come loro, che lottano, che mettono il cuore ogni volta da anni per questa squadra.”

