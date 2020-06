Callejon, dalle lacrime al possibile rinnovo. Lo spagnolo riflette

Callejon riflette sul suo futuro

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Josè Callejon è ancora in bilico. Dopo le lacrime dell’Olimpico, il destino del 7 azzurro potrebbe cambiare. Nei prossimi giorni De Laurentis riprenderà i contatti con l’entourage del giocatore, al quale verrà proposto nuovamente il rinnovo del contratto. L’offerta sarà quella già presentata nei mesi scorsi, ovvero altri di due anni di contratto con opzione per il terzo e ingaggio alle stesse cifre percepite fino ad oggi. Toccherà a Callejon decidere, il quale potrebbe scegliere di intraprendere la stessa strada dell’ex compagno Raul Albiol. Il richiamo di casa potrebbe essere decisivo, con alcuni club spagnoli che nel corso degli ultimi mesi hanno fatto svariate proposte ai sui procuratori. Tutto si deciderà nelle prossime settimane, quando sia il club azzurro che il giocatore si incontreranno.

