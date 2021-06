Calciomercato, per Thorsby accordo sempre più vicino. Affare da 6 milioni

Accordo vicino per l’acquisto di Thorsby

Morten Thorsby è sempre nel mirino del Napoli, che nelle ultime ore sembra aver sorpassato sia Lazio che Atalanta nella corsa al centrocampista blucerchiato. Come riportato da Repubblica, Il club azzurro ha offerto 6 milioni alla Samp mentre Ferrero ne chiede 7. L’accordo tra le parti non sembra lontanissimo, nella prossima settimana potrebbe anche arrivare la fumata bianca. Thorsby è una richiesta precisa di Luciano Spalletti, che in lui ha individuato il giusto rinforzo per il centrocampo azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne: “Sento la fiducia di Mancini, con la nazionale mi diverto”

Calciomercato, Fabian Ruiz fa gola a tre top club. Senza rinnovo sarà addio gia quest’anno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Decreto Brunetta: come cambia la Pubblica amministrazione